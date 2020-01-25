Golan Tepeleri’nde İsrail işgaline karşı eylem düzenlendi

İsrail işgali altında olan Suriye toprağı Golan Tepeleri’nde halk işgali protesto etti.

İsrail’in işgal ettiği Suriye toprağı Golan Tepeleri bölgesinde sokağa çıkan Golanlılar işgal kuvvetlerini protesto etti.

SANA'nın haberine göre İşgal edilen Golan’ın Mecdel Şems beldesinde bugün düzenlenen protesto gösterisine katılanlar, İsrail’in bölgede yaptığı hava türbini projesini de kınayarak, kendi anavatanlarında egemenlik hakkının ancak kendilerinde olduklarını vurguladılar.

Golan Tepeleri İsrail tarafından tek taraflı ilhak edilmişti. Bölgedeki İsrail’in ilhak kararı 25 Mart 2019'da ABD Başkanı Donald Trump, tarafından tanınmıştı.

1990’lardan itibaren İsrail işgal atındaki Golan Tepeleri’nde hidrokarbon araması yürütüyor.

İşgal altındaki topraklarda sondaj çalışmaları yaparak uluslararası hukuku ihlal eden İsrail aynı zamanda tatlı su ihtiyacının yüzde 15’ini bu topraklardan karşılıyor.