Generalin 'Şam'da namaz' hayali hortladı: Suriye Ordusu çapulcu ordusudur

Suriye ordusunun, Suriye Demokratik Güçleri'yle yapılan anlaşma kapsamında ülkenin kuzeyine doğru yönelmesi ve TSK ile karşı karşıya kalma ihtimali üzerine başlayan tartışmaya bir emekli general 'Suriye ordusu başarısız bir devletin çapulcu ordusudur. TSK'nın karşısına çıkmaya cesaret edemez' diyerek katıldı.