Generalin 'Şam'da namaz' hayali hortladı: Suriye Ordusu çapulcu ordusudur

Suriye'deki gelişmelerle ilgili iktidarın yayın organlarından Yeni Şafak'a konuşan Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel TSK'yla Suriye Ordusu'nun karşı karşıya gelme ihtimalini "Suriye rejim ordusu dediğimiz güçlerin askeri kapasitesi Fırat'ın doğusundaki teröristlerin daha da altında. Suriye rejim ordusu şu anda başarısız bir devletin çapulcu ordusudur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşısında çıkmaya cesaret edemezler" sözleriyle değerlendirdi.
Emekli generalin bu sözleri akıllara, Erdoğan'ın Suriye'ye dönük emperyalist müdahalenin başlarında söylediği 'Şam'da namaz kılacağız' sözlerini getirdi.
Milli Savunma Bakanı Akar'sa geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Suriye'ye dönük askeri harekat ile ilgili 'Güvenlik Uzmanı' ünvanıyla konuşanlara tepki göstererek, “Televizyonlarda Güvenlik Uzmanı ünvanıyla konuşanlar yanlış bilgiler vererek zarar veriyorlar. Doğru söyleyenler de harekatın sevkiyat ve zaman bilgilerini, plan detaylarını paylaşarak zarar veriyorlar” ifadelerini kullanmıştı.