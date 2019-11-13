Gazze'de ölü sayısı 22'ye çıktı

İsrail'in dün başlayan Gazze'ye yönelik hava saldırıları sonucunda ölü sayısı 22'ye, yaralı sayısı 69'a çıktı.

İsrail'in dün İslami Cihad'ın komutanı Beha Ebu'l Ata’yı hava saldırısıyla öldürüldüğünü duyurmasının ardından örgütten karşılık verileceğine yönelik açıklama gelmişti. İsrail, Gazze'den roket atıldığını duyurarak İslami Cihad noktalarına hava saldırılarına devam edildiğini açıklamıştı.

Dün İsrail hava saldırıları sonucunda 2 Filistinlinin öldüğünü, 15 Filistinlinin yaralandığını duyuran Filistin Sağlık Bakanlığı, ölü sayısının 22'ye, yaralı sayısının 69'a çıktığını açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, bu sabah yaptığı açıklamada Gazze'den dünden bu yana 220 roket fırlatıldığını açıkladı.