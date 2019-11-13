Gazze'de ölü sayısı 12'ye çıktı

İsrail'in dün başlayan Gazze'ye yönelik hava saldırıları sonucunda ölü sayısı 12'ye, yaralı sayısı 50'ye çıktı.

İsrail'in dün İslami Cihad'ın komutanı Beha Ebu'l Ata’yı hava saldırısıyla öldürüldüğünü duyurmasının ardından örgütten karşılık verileceğine yönelik açıklama gelmişti. İsrail, Gazze'den roket atıldığını duyurarak İslami Cihad noktalarına hava saldırılarına devam edildiğini açıklamıştı.

Dün İsrail hava saldırıları sonucunda 2 Filistinlinin öldüğünü, 15 Filistinlinin yaralandığını duyuran Filistin Sağlık Bakanlığı, ölü sayısının 12'ye, yaralı sayısının 50'ye çıktığını açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, bu sabah yaptığı açıklamada Gazze'den dünden bu yana 220 roket fırlatıldığını açıkladı.