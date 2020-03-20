Fransızlar tartışıyor: Tatilde değiliz!

Parislilerin bir bölümü virüsü fırsat bilip tatile gitti. Bir bölümüyse yemek siparişlerini getiren kuryelerin ne koşullarda çalıştığından habersiz.

Virüs önlemlerini fırsata çevirmek isteyen kimi Parisliler bu hafta ülkenin güneybatı sahilindeki Ile de Ré adasına akın etti. Marianne adlı sol görüşlü haber sitesine göre tatilci akını adalıların endişelenmesine neden oldu. Yerel yetkililer çareyi plaja inmeyi yasaklamakta ve belediyenin bisiklet hizmetini kaldırmakta buldu. Anakaraya üç kilometrelik bir köprüyle bağlı olan adanın olası bir salgın durumunda buna yanıt verebilecek bir altyapısı bulunmuyor.

Aynı sitenin dikkat çektiği bir başka konuysa Deliveroo ve Uber Eats gibi eve yemek getiren uygulamalar. Ofislerin boşaltılıp evden çalışmanın yaygınlaştığı şu günlerde eve yemek siparişlerinde patlama yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın 15 Mart'ta yayımladığı yönergeye göre eve yemek siparişi "temas içermediğinden" serbest. Yönergede hazır siparişlerin mutfaktan ayrı bir yere konması ve teslimat sırasında kuryenin müşteriyle arasına iki metre mesafe bırakması öneriliyor. Fransız haber sitesiyse bu önlemlere ne restorancıların ne aşçıların ne teslimatçıların ne de müşterilerin dikkat ettiğini öne sürüyor.

Bakanlık yönergesinde kuryelerin el temizliğine dikkat etmesi gerektiği belirtiliyor. Marianne tarafından yapılan söyleşilerdeyse birçok kurye mesai boyunca el yıkayacak zamanının olmadığını ve dezenfektanlarının tükendiğini söylüyor.

Haberde sözü geçen firmalar kuryelerin 25 avroluk dezenfektan harcamalarını karşılama kararı almış almasına ama bunun ne kadar yeterli olacağı ve bu konuda neden bakanlığın adım atmadığı sorusu ortada. Yapılan söyleşilerde ortaya çıkan bir başka şeyse kuryelerin hemen hepsinin hasta olduklarını bilseler bile geçinebilmek için çalışmaya devam etmeyi tercih edecekleri.

Denetimsizlik ve ilgisizlik hem teslimatı yapan emekçilerin hem de sipariş veren yurttaşların sağlığını tehdit ediyor. Benzer bir durumun şu an Türkiye'de yaşanmadığını düşünmek için bir neden yok.