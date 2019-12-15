Fransız Yeni Dalgası oyuncusu yaşamını yitirdi

Yönetmen Jean Luc-Godard'ın filmlerindeki başrolleriyle sinema tarihinde özel bir yeri olan Anna Karina, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Fransız Yeni Dalgası'nın önemli oyuncularından Anna Karina, kanser tedavisi görüğü Paris'teki bir hastanede hayata gözlerini yumdu.

Çok genç yaşlarda Danimarka'dan Fransa'ya göçen Karina, kendisini 'keşfeden' eski eşi Jean Luc-Godard'ın ilham perisi olarak 1960'ların sinemasına damga vurdu.

1961'de evlendiği Godard'dan 4 yıl sonra boşanan Karina, Jacques Rivette, Luchino Visconti ve Tony Richardson'ın yönetmenliğinde çevirdiği filmlerle 1970'lerde de iz bıraktı.

Aktrisin ardından Fransa Kültür Bakanı Franck Riester "Fransız sineması bugün öksüz kaldı, efsanelerinden birini kaybetti" dedi.