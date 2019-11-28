Fransız çiftçilerden traktörlü eylem

Fransız çiftçiler Macron'u protesto etmek için traktörlü eylem yaptı.

Fransız çiftçiler, Macron hükümetinin politikalarına öfkelerini çarşamba günü başkent Paris'e traktörlerle çıkartma yaparak gösterdiler.

Yürürlüğe giren yeni gıda yasasıyla tarım gelirlerinin daha da düştüğünü söyleyen çiftçiler otoyolları tıkadı, Champs Elysees Bulvarı'nı samanla kapladı.

Yeni gıda yasasını yürürlüğe sokan ve Avrupa Birliği'nde (AB) serbest olmasına rağmen glifosat tarım ilaçlarına 2021 yılından itibaren yasak getirmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmek isteyen çiftçiler amaçlarına ulaşamadı.

Çiftçi sendikaları Tarım Bakanı Didier Guillaume ile bir araya geldi ve toplantıdan 3 Aralık'ta Başbakan Edouard Philippe ile görüşme kararı çıktı.

Euronews'in haberine göre Tarım Bakanı, yeni yasayı savunarak, hayata geçmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.

AB ülkeleri, 2017 yılında yabani ot ilaçlarında kullanılan glifosatın da dahil olduğu herbisitlerin lisansını, Dünya Sağlık Örgütü'nün 'olası kansorejen' listesinde yer almasına rağmen, 2017'de 5 yıl daha uzatmıştı.