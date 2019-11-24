Fransa'dan ABD'ye 'İran'ı niye vurmuyorsunuz' tepkisi

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly, ABD yönetimine Suriye'nin kuzeyinden asker çekme kararının 'tehlikeli' olduğunu söyleyerek, İran'ın 'provokasyonlarına' neden yanıt verilmediğini sordu.

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly, bu yıl Bahreyn'de düzenlenen 15. Manama Diyalog Zirvesi'nde bölgesel gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Ortadoğu'dan "kademeli olarak" geri çekilişinin endişe verici olduğunu söyleyen Parly, İran'ın "provokasyonlarına" yanıt verilmemesinin, tehlikeli olaylar zincirini başlattığını savundu.

Parly, "Gemilerin mayınlanma ile patlatılması cevapsız kaldığında, insansız hava aracı düşürüldü. Bu cevapsız kaldığında (Suudi devlet petrol şirketi Aramco'ya ait) büyük petrol tesisleri bombalandı. Bu ne zaman duracak?" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden asker çekme kararına değinen Fransız bakan, bölgenin ABD'nin çekilmelerine alışkın olduğunu söyleyerek "Ancak bu kez daha ciddi görünüyor" dedi.

ABD'nin geri çekilmesinin yavaş işleyen bir süreç olduğunu söyleyen Parly, "Eğilim bence oldukça açık ve bir sonraki (2020'de ABD'de yapılacak olan) seçimleri kimin kazanacağından bağımsız" diye ekledi.

Bunun yanı sıra ülkesinin İran'la görüşmeyi sürdüreceğini de belirten bakan, ABD'ye hitaben, "Müttefiklerimizin yanında olacağız. Bize güvenilirsiniz" diye konuştu.