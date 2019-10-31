Fransa'da Türkiye'yi kınayan tasarı kabul edildi

Fransa Meclisi, Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatını kınayan yasa tasarısını kabul etti.

Fransa'da Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatına karşı sunulan yasa tasarısı dün mecliste oylandı.

Türkiye'nin askeri harekatını kınayan ve tüm saldırıların derhal durdurulması çağrısı yapılan metin, meclis oylaması sonucunda kabul edildi.

Türkiye'nin harekatının Ortadoğu'da istikrarsızlık yaratacağı ve IŞİD'in yeniden dirilmesini sağlayabileceği belirtilen metinde harekatın durdurulması ve Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) sürekli destek verilmesi gerektiği kaydedildi.

Metinde, Fransız Hükümeti'ne, "Kürt müttefiklerini desteklemek, sivil nüfusunu korumak, istikrarı sağlamak ve Suriye'nin kuzey doğusunda güvenlik kaosunu önlemek için her türlü önlemi alma" çağrısında bulunuldu.