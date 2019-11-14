Fransa'da öğrenciler sokaklara indi: Güvencesizlik öldürür

Fransa'da yüzlerce öğrenci, maddi sıkıntı yaşadığı gerekçesiyle cuma günü kendini yakan gence destek amacıyla Fransa'nın birçok noktasında eylem yaptı.

Fransa'da maddi sıkıntı yaşadığını söyleyen ve bundan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcı lider Marine Le Pen ve Avrupa Birliği'ni sorumlu tutan 22 yaşında bir gencin Lyon Üniversitesi'nin restoranında kendini yakması üzerine ülkedeki öğrenciler dün sokaklara çıktı.

Genç öğrencinin kendini yakmasının ardından #laprécaritétue (güvencesizlik öldürür) etiketi sosyal medyada gündem oldu.

Olayın yaşandığı Lyon kentinde yüzlerce öğrenci sokağa çıkarken, Paris ve Lille kentlerinde de eylemler düzenlendi. Eylemlerden dolayı eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Lille'de gerçekleştireceği konferansı iptal etmek zorunda kaldı.

Lyon kentinde öğrenci örgütleri, üniversite kampüsüne girişi barikat kurarak engellerken üniversite, dün yapılacak derslerin iptal edildiğini duyurdu.

Paris'te ise öğrenciler, Yüksek Öğretim Bakanlığı binasının bahçe kapısını zorla açtı. Bina avlusuna giren öğrenciler, bakan Frédérique Vidal'ın istifasını istedi.

Kendini yakan gencin vücudunun yüzde 90'ında yanıklar oluştuğu ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Kendini yakmadan önce Facebook hesabından paylaşım yapan genç, maddi sıkıntılara artık dayanamadığını belirtirken, "Gelin, bizi bölmekten başka bir şey yapmayan faşizmin yükselişine ve eşitsizlikler yaratan liberalizme karşı mücadele edelim" demişti.