Fransa'da Noel ve yılbaşı tatillerinde grev devam edecek

Fransa'da Macron'un 'emeklilik reformu'na karşı başlatılan genel grev devam ediyor. Sendikalar, Macron'un reform paketinden Noel'den önce vazgeçmemesi üzerine 9 Ocak’ta yeniden protesto yapılması çağrısında bulundu.

Fransa’nın en önemli işçi sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, emeklilik reformu konusunda hükümetle hala bir anlaşmaya varılamadığını belirterek, 9 Ocak’ta yeniden protesto yapılması çağrısında bulundu. CGT, Noel ve yılbaşı tatillerinde de grev yapmaya devam edeceğini açıkladı.

Euronews'in haberine göre Martinez, Başbakanlıkta sendikaların temsilcileri ve Başbakan Edouard Philippe ile yapılan toplantıya katıldı.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ülkede grev ve gösterilere neden olan "emeklilik reformu" konusunda hükümet ile hala bir uzlaşı sağlanamadığını belirten Martinez, Başbakan'ın sokaklarda yaşananlara duyarsız kaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet, "emeklilik reformu"ndan vazgeçmeyeceğini belirtirken, sendikalar reformun geri çekilmesini istiyor.

Fransa'da yapılan bir ankete göre, Fransızların yüzde 57'si "emeklilik reformu"na karşı çıkıyor.

Reforma karşı 5 Aralık'ta başlatılan grevler nedeniyle kamu, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor, vatandaşlar mağdur oluyor.

CGT, İş Gücü, Üniter Sendika Federasyonu ve Dayanışmadan yapılan ortak yazılı açıklamada, hükümetin "emeklilik reformu"nu geri çekene kadar grevlere devam edileceği ve Noel tatilinde ara verilmeyeceği belirtilmişti.

Sendikaların çağrısıyla "emeklilik reformu"nu protesto etmek için salı günü ülke genelinde eylemler yapılmıştı. Gösterilere İçişleri Bakanlığına göre 615 bin, CGT'ye göre 1,8 milyon kişi katılmıştı.