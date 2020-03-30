Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bini geçti

Fransa'da son 24 saatte 418 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 3 bin 24'e ulaştı.

Fransa'da bir günde koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 418 artarak 3 bini geçti.

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 418 artarak 3 bin 24'e ulaştığını duyurdu.

Böylece bugün, Fransa'da bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.

Salomon toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 4 bin 276 artışla 44 bin 450'ye ulaştığını belirtti.

Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 5 bin 56'ya çıktığını aktaran Salomon, iyileşenlerin sayısının ise 7 bin 924'e yükseldiğini kaydetti.

Salomon, yoğun bakımda bulunanların yüzde 59'unun 60-80 yaşlarında olduğunu söyledi.