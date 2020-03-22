Fransa'da koronavirüs nedeniyle ilk doktor ölümü

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, koronavirüse yakalanan 68 yaşındaki bir doktorun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fransa Sağlık Bakanı Oliver Veran, ülkede ilk kez bir doktorun koronavirüsle mücadele ederken yaşamını yitirdiğini duyurdu. Veran, Fransa’da koronavirüsünün ilk sağlık çalışanı kurbanının acil doktoru 68 yaşındaki Jean Jacques Razafindranazy olduğunu belirtti.

Veran, gelecek günlerde vakaların artabileceğine yönelik uyarıda bulundu.

Veran, sağlık çalışanlarının maske ve ekipman sıkıntılarına ilişkin soruya ise "Sağlık çalışanlarının virüse hastanede değil, başka yerlerde de maruz kalabileceğini biliyoruz" diye cevap verdi.

Koruyucu ekipmanların sağlıkçılar için elzem olduğunu berliten Veran, "Ancak ekipmanlı ya da ekipmansız, profesyonel uygulamanızda hasta olabilirsiniz, sağlık çalışanı olsanız da hasta olabilirsiniz" dedi.

FRANSIZLAR DOKTORU KAHRAMAN İLAN ETİ

Hayatını kaybeden doktorun, Paris'in güneyindeki Compiegne şehrindeki bir hastanede yoğun bakım uzmanı olduğu bildirildi. Koronavirüs teşhisi konulmasının ardından Lille Hastanesi’ne kaldırıldığı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. Ölümünün açıklanmasının ardından Fransızlar, doktor Razafindranazy'i kahraman ilan etti.

​Öte yandan, 14 bin 459 vakanın bulunduğu ve 562 kişinin hayatını kaybettiği Fransa’da son verilere göre 345 sağlık çalışanına koronavirüs teşhisi konulduğu belirtildi.