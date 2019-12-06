Fransa'da genel grev ikinci gününde

Fransa'nın son yıllarda gördüğü en büyük genel grev bugün ikinci gününde. Çok sayıda sektörden işçiler emeklilik reformuna karşı grevde.

Fransa'daki yurttaşlar hükümetin emeklilik sistemini elden geçirme planını protesto etmek için Perşembe günü ülke çapında düzenlenen grevde sokaklara döküldüler.

Perşembe günü düzenlenen protestolara en az 800 bin kişi katıldı.

Ülke genelindeki ulaşımın yanı sıra Paris içindeki toplu taşıma sistemleri de grev nedeniyle durma noktasına geldi.

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Metro ve otobüs işçileri Pazartesi gününe kadar işe başlamayacaklarını açıkladı. Diğer sendikalarınsa grevin geleceği hakkında bugün planlarını açıklaması bekleniyor.

Fransa'nın ulusal demiryolu şirketi bölgesel trenlerinin yüzde 90'ının iptal edildiğini açıkladı. Paris metrosu ise 16 hattından 11'ini kapatmak zorunda kaldı. Yüzlerce uçuş iptal edildi.