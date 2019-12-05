Fransa'da genel grev bugün başlıyor

Fransa'da hükümetin 'emeklilik reformu'na karşı düzenlenecek genel grev bugün başlıyor. Greve demiryolu, havayolu, eğitim ve kamu sektörü işçileri katılacak.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlık döneminde karşı karşıya kalacağı en büyük grev bugün başlıyor.

Hükümetin emeklilik sistemine yönelik önerdiği değişikliğe karşı yapılan greve, demiryolu, havayolu, eğitim ve kamu sektörü işçileri katılacak.

Makinistlerin yüzde 82'sinin greve katılması beklenirken, bölgesel tren seferlerinin yüzde 90'ının iptal olması öngörülüyor. Paris'te de 16 metro hattından 11'i tamamen iptal edilecek.

Eğitim emekçilerinin katılmasıyla okulların birçoğunun da kapalı olacağı grevde, bazı polis sendikalarının da belli polis merkezlerinin "sembolik olarak" kapatılmasını talep ettiği belirtildi.

Paris'ten Londra'ya giden Eurostar tren seferlerinin yarısının da iptal edildiği kaydedildi.

Macron hükümeti, yeni "emeklilik reformu"yla emeklilik yaşını tüm sektörlerde standart hale getirip, yaş sınırının 42 olduğu sektörlerin de bu standarda uygun hale gelmesini hedefliyor. Hem kamu hem özel sektörden sendikalar ise, milyonlarca işçinin, bu reform paketiyle birlikte, yasal emeklilik yaşı olan 62'de emekli olamayacağını ve emeklilik maaşının düşeceğini belirtiyor.