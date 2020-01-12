Fransa'da emeklilikte 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildi

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, emeklilik reformuna ilişkin sendikaların temsilcilerine gönderdiği mektupta, emeklilik sistemine tek bir düzen getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün kaldırılacağını söyledi.
Reformda işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildiğini söyleyen Philippe, bunun yerine yapılacak uygulamanın, reformun finansmanına ilişkin düzenlenecek konferansta görüşüleceğini belirtti. Philippe, bu konferansta alınan kararların Nisan ayında açıklanacağını aktardı.
Edouard Philippe, sendikaların temsilcileriyle nisandan önce bir uzlaşıya varılması halinde anlaşma sağlanan maddelerin reforma ekleneceğini belirtti.
Emeklilik reformu 24 Ocak'ta Bakanlar Kurulu ve 17 Şubat'ta Ulusal Meclis'e sunulacak.
Fransa’da sendikalar, Macron'un emeklilik reformuna karşı sokağa çıkmıştı.