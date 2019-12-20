Fransa'da 35 işçiyi intihara sürükleyen CEO'ya ödül gibi ceza

Fransız mahkemesi, telekomünikasyon şirketi Orange'ın eski CEO'su Didier Lombard'a, işyerinde psikolojik şiddet uygulamaktan hapis cezası verdi. Genel müdürlüğü döneminde 35 işçinin intihara sürüklenmesinden sorumlu tutulan Lombard yalnızca 4 ay hapis yatacak.

Fransız mahkemesi, eski adı France Telecom olan ve şimdilerde Orange olarak bilinen telekomünikasyon şirketinin eski genel müdürüne işyerindeki uygulamaları nedeniyle hapis cezası verdi.

2008 ile 2009 yılları arasında 35 şirket çalışanının intihar etmesini inceleyen yetkililer dönemin genel müdürü Didier Lombard’ın işyerindeki uygulamaları dolayısıyla suçlu olduğuna kanaat getirdi. Mahkeme, bir yıl hapis cezası verirken, bunun 8 ayını erteledi. Lombard, 4 ay cezaevinde kalacak.

Mahkeme Lombard’a 15 bin Avro para cezası, şirkete ise 75 bin Avro para cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Fransa’nın en büyük telekom firması olan France Telecom’da 2007 yılında işten çıkarmaların başlamasıyla firmada çalışan en az 35 kişi intihar etmişti. Firmanın o dönemki yöneticilerine açılan davada, sanıklar psikolojik şiddet uygulamakla suçlanıyor.

Firmanın özelleştirilme sürecini takip eden intiharlardan yaklaşık 10 yıl sonra açılan davada, France Telecom’un eski CEO’su Didier Lombard, eski İnsan Kaynakları Müdürü Olivier Barberot ve eski Genel Müdür Yardımcısı Louis-Pierre Wenes’in de aralarında olduğu yedi yönetici yargılanıyor.

'YA KAPIDAN GİDECEKLER YA PENCEREDEN' DEMİŞTİ

2003 yılında France Telecom’un özelleştirilme sürecinin başlamasıyla 130 bin çalışanı olan firma 2002 yılından 2009 yılına kadar 40 bin çalışanını işten çıkarmıştı.

Özelleştirme sırasında işten çıkarmaların yanı sıra işçiler psikolojik baskıyla istifaya zorlandı. Pek çok kez atama yapmak, sadece yarım saatlik bir molayla 12 saat aralıksız çalıştırmak, deneyimlere uymayan pozisyonlarda çalıştırmak gibi yıldırma politikaları uygulandı.

2009 yılında Troyes kentinde bir çalışan, çalışma arkadaşlarının gözleri önünde, daha geri nitelikte bir işe atandığını haber alır almaz karnına bıçak saplayarak intihar etmişti. Gene aynı yıl genç bir kadın, çalışma koşullarıyla ilgili yaşanan bir tartışma üzerine, Paris’teki Telecom binasının dördüncü kat penceresinden kendini atarak intihar etmişti.

ŞİRKET 'İNTİHAR ORANLARI NORMAL SEVİYEDE' DEMİŞTİ

O dönem firmadan gelen resmi açıklamada “İntihar oranları normal seviyede” denilmişti. Firmanın CEO’su Didier Lombard’sa, bu dönemde işten çıkarmalar hakkında “Ya kapıdan gidecekler ya pencereden” diye konuşmuştu.