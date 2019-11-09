Fransa'da 22 yaşında bir öğrenci kendisini yakarak intihar girişiminde bulundu

Dün Fransa'nın Lyon kentinde okuyan 22 yaşındaki bir genç üzerine benzin dökerek intihar girişiminde bulundu.

8 Kasım Cuma günü Lyon’da Saint-Etienne'de öğrenim gören 22 yaşındaki öğrenci, Garibaldi Caddesinde kendi üzerine benzin dökerek hayatına son vermeye çalıştı. İntihara kalkışması anından hemen önce, 22 yaşındaki öğrenci, Facebook'ta ekonomik sorunlar yaşadığını anlattığı uzun bir mesaj yayınladı.

22 yaşındaki gencin paylaşımı şöyle:

“Merhabalar,

Bugün onarılması mümkün olmayan bir duruma geleceğim, bu yüzden Lyon'daki Croux binasını hedefliyorsam, tesadüften değil, siyasi bir yere, yüksek öğrenim ve araştırma bakanına ve uzantısı olan hükümeti hedefliyorum.

Bu sene üçüncü kez ikinci sınıf olduğum için bursumu kaybettim, bursumu kaybetmeseydimy dahi aylık 450€ yaşamak için yeterli mi?

Etrafımda, ailemde ve sendikamda harika insanlar olduğu için şanslıydım, ama bugün olduğu gibi yaşamaya devam etmeye mecbur muyuz?

Ve aldığımız bu eğitimden sonra, iyi bir emeklilik için ne kadar çalışmamız gerekecek, emeklilik için ne kadar prim ödemek zorunda kalacağız? Kitleler işsizken ödeyebilecek miyiz?

Bu yüzden, bugün sendika federasyonumdan, öğrenci maaşı ve daha genel olarak, yaşam maaşı talep ediyorum, böylece maaş edinmek için hayatımızı kaybetmemiş oluruz.

Her sene benim gibi ve benim durumumda olan, sessizce ölen insanlar, işsizlik karşısında güvencesiz kalmasın diye haftada 32 saat çalışmaya geçelim.

Bizi bölen faşizmin yükselişine ve eşitsizlikleri yaratan liberalizme karşı mücadele edelim.

Macron'u, Hollande'ı, Sarkozy'yi ve Avrupa Birliği'ni beni öldürmeleriyle ve hepimizin geleceğiyle ilgili belirsizlik yaratmakla suçluyorum ve ayrıca Le Pen'i ve editörlerini tali bir korkudan fazlasını yaratmakla suçluyorum.

Son dileğim yoldaşlarımın bütün bu olanlara son vermek için mücadele etmeye devam etmeleridir.

Yaşasın sosyalizm, yaşasın özyönetim, yaşasın sosyal güvenlik.

Ve bu sıkıntı için üzgünüm.

Görüşmek üzere”

Kendisini ateşe veren öğrenciye itfaiye görevlilerinin müdahale müdahale etmesinin ardından genç hastaneye kaldırıldı. Vücudunun yüzde 90’ı yanmış olan gencin hayati tehlikesi sürüyor.