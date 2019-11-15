Fransa 'siyasal İslamcı' bazı okul ve dernekleri kapatıyor

Fransa İçişleri Bakan Yardımcısı Laurent Nunez, ülkedeki 12 ibadet yeri, 3 okul ve 9 derneğin kapatılacağını söyledi. Nunez, 'Şeriat hukukunu, Cumhuriyet hukukundan üstün gören siyasal İslamcılıkla savaşıyoruz' diye konuştu.

Fransa İçişleri Bakan Yardımcısı Laurent Nunez, ülkede "siyasal İslamcılığın darbe vurduğu" 12 ibadet yeri, 3 okul ve 9 derneğin kapatılacağını söyledi.

Euronews'te yer alan habere göre, Fransız basınına konuşan Nunez, "Şeriat hukukunu, Cumhuriyet hukukundan üstün gören siyasal İslamcılıkla savaşıyoruz. Siyasal İslamcılıkla, İslam birbiriyle karıştırılmamalı” dedi.

Nunez, yaklaşık 15 bölgede kapatılacak yerlerin tam adresleri ve ne kadar kapalı kalacakları konusuna ise açıklık getirmedi.

Habere göre, Fransa’da çoğu Kuzey Afrika kökenli yaklaşık 5 milyon Müslüman yaşıyor. Avrupa’da en fazla Müslüman'ın yaşadığı ülkeler içinde Fransa ilk sırada.