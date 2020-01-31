Fransa o yasayı tartışıyor: 20 binin üzerinde değişiklik önergesi

Fransa’da ülkenin geneline yayılan eylemler devam ederken, emeklilik reformu yasa tasarısı için 20 binin üzerinde değişiklik önergesi sunuldu.

Fransa’da tartışmalı emeklilik reformu yasa tasarısı için şu ana kadar 20 binin üzerinde değişiklik önergesi sunuldu.

Milletvekillerinin meclis genel kurulundaki oylama öncesi önerge sunmak için cumaya kadar vakti olduğu dikkate alındığında, bu sayının daha da artması ve 30 bine kadar çıkması bekleniyor. Tartışmalı yasa tasarısı 3 Şubat’ta ilgili komisyonda tartışılmaya başlanacak.

Fransa’da daha önce Ulusal Elektrik İdaresi’nin (GDF) 2006 yılında özelleştirilmesiyle ilgili yasa için 130 bin değişiklik önergesi sunularak, bu alanda önemli bir rekora imza atılmıştı.

Emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler Paris'in geneline yayılmış, büyük kentlerde ulaşım tamamen durmuştu. Bu grevler son 34 yılın en uzun grevi olarak biliniyor.

Macron yönetimi reformun hayata geçirilmesi, sendikalar ise geri çekilmesi konusunda ısrar ediyor. Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i de reformun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

Paris başta olmak üzere ülke genelinde reforma karşı 5 Aralık'tan bu yana belirli aralıklarla protesto gösterileri düzenleniyor.