Fransa Maliye Bakanı şirketleri kurtarma derdinde: Gerekirse büyük firmaları kamulaştırabiliriz bile

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, 'Fransa şirketlerini korumak için tüm araçları kullanmaktan çekinmem. Bunun için gerekirse kamulaştırma terimini bile kullanabilirim' açıklamasında bulundu.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, basın konferansında yaptığı açıklamada, büyük şirketlerin yeni koronavirüs salgını nedeniyle oluşan mali krizden kurtulmaları için hükümetin kamulaştırma yoluna başvurabileceğini söyledi.

Le Maire, "Fransa şirketlerini korumak için tüm araçları kullanmaktan çekinmem. Bu, yeniden sermayelendirmeyle olabilir, bir hisse satın alarak olabilir, hatta gerekirse kamulaştırma terimini bile kullanabilirim" diye konuştu.

Mali piyasa yetkililerinin 92 Fransız hissesinin açığa satışına yönelik yasağını da onayladığını belirten Le Maire, bu yasağın bir ay daha uzatılabileceğini söyledi.

Söz konusu yasak BNP Paribas, Renault, Air France KLM gibi büyük şirketlere uygulanıyor.

Daha önce RTL radyosuna konuşan Le Maire, hükümetin şirketlerin virüse karşı ayakta durabilmesi için 45 milyar avro destek sağlayacağını belirtmişti.