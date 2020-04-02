Fransa Lübnanlı komünist tutsağın hayatına kast ediyor

Bugün 70 yaşına giren Lübnanlı komünist İbrahim Abdallah affa rağmen Fransız yetkililerce tahliye edilmiyor.

İsrail konsolosuna ve bir Amerikan ajanına düzenlenen suikastte rol aldığı gerekçesiyle 1984’ten beri Fransa’da hapiste olan Lübnanlı komünist militan Georges İbrahim Abdallah hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle ilan ettiği affa rağmen ölüme terk edilmiş durumda. Bugün 70 yaşına giren Abdallah’ın sağlığı adına hiçbir önlem alınmıyor.

Fransa’da Komünist Yeniden Doğuş Kutbu (PRCF) adlı parti Fransız hükümetini insan hakları aleyhinde hareket etmekle suçladı.

"Georges Ibrahim Abdallah hapiste ölmeyecek!" başlığıyla bir açıklama yayımlayan PRCF, Abdallah’ın 36 yıldır hapiste olduğunu ve Fransa’nın en yaşlı mahkumu olduğunu vurguladı. Açıklamada Lübnanlı komünistin hapishane koşullarından dolayı virüsten etkilenmesi durumunda katilinin hiç kuşkusuz Fransa hükümeti olacağının altı çizildi.

