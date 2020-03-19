Fransa, İspanya, Almanya, İngiltere ve İsviçre'de son durum

Salgın İtalya'nın dışındaki Avrupa ülkelerinde de etkisini artırıyor. İspanya, Almanya ve Fransa'da vaka sayıları hızlı bir şekilde yükseliyor.

Yeni koronavirüs İtalya dışındaki Avrupa ülkelerinde de etkili olmaya devam ediyor. İşte bazı ülkelerdeki son durum: İspanya'da bugün 2626 yeni vaka tespit edilirken, ölü sayısı 175 artarak 803'e yükseldi.

Almanya'da 2275 yeni vakayla birlikte toplam vaka sayısı 14 bin 602 oldu. Ölü sayısı ise 16 artarak 44'e çıktı.

Fransa'da bugün 1861 vaka tespit edilirken, ölü sayısı 108 artarak 372'ye çıktı. Fransa'daki toplam vaka sayısı 10 bin 995 oldu.

İsviçre'deki vaka sayısı 3933'e, ölü sayısı ise 41'e çıktı.

İngiltere'deki vaka sayısı 3269, ölü sayısı ise 144 oldu. İLGİLİ HABER İtalya'da ölü sayısı Çin'i geçti