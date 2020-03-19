Fransa, İspanya, Almanya, İngiltere ve İsviçre'de son durum

Salgın İtalya'nın dışındaki Avrupa ülkelerinde de etkisini artırıyor. İspanya, Almanya ve Fransa'da vaka sayıları hızlı bir şekilde yükseliyor.
Perşembe, 19 Mart 2020 22:14

Yeni koronavirüs İtalya dışındaki Avrupa ülkelerinde de etkili olmaya devam ediyor.

İşte bazı ülkelerdeki son durum:

  • İspanya'da bugün 2626 yeni vaka tespit edilirken, ölü sayısı 175 artarak 803'e yükseldi.
  • Almanya'da 2275 yeni vakayla birlikte toplam vaka sayısı 14 bin 602 oldu. Ölü sayısı ise 16 artarak 44'e çıktı.
  • Fransa'da bugün 1861 vaka tespit edilirken, ölü sayısı 108 artarak 372'ye çıktı. Fransa'daki toplam vaka sayısı 10 bin 995 oldu.
  • İsviçre'deki vaka sayısı 3933'e, ölü sayısı ise 41'e çıktı.
  • İngiltere'deki vaka sayısı 3269, ölü sayısı ise 144 oldu.