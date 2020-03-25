Fransa Hastaneler Federasyonu Başkanı: Vakalar resmi sayılardan büyük ihtimalle daha fazla

Fransa Hastaneler Federasyonu Başkanı Valletoux, ülkedeki KOVİD-19 vaka sayısının resmi olarak açıklanandan 'büyük ihtimalle' daha fazla olduğunu söyledi.

Fransa Hastaneler Federasyonu Başkanı Frédéric Valletoux, ülkede artan KOVİD-19 vakaları ve yapılan testlerin yetersizliği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Franceinfo'da yer alan habere göre, Valletoux, "Fransa herkesi test edebilecek araçlara sahip değil, hükümet de bu yönde bir strateji belirlemedi" diye konuştu.

Fransa'nın diğer ülkelere kıyasla çok daha az test yaptığını doğrulayan Valletoux, "Almanlar bizden çok daha fazla test uyguluyor, 10 kat daha fazla. İtalya'da da bunu görüyoruz. Venedik bölgesi daha fazla test yaparken, Lombardiya bölgesinde çok daha az test yapıldı ve sonuç ortada" dedi.

Valletoux, "Koronavirüsün yayılımı hakkında net bilgiye sahip değiliz. Vaka sayısı büyük ihtimalle daha fazla. Biz sadece hastanelerde bilinen verileri aktarıyoruz. Huzurevlerine ve evde yaşamını yitiren insanlara yönelik yeterli veri yok. Sayıları kesin bir sayıyla aktarabilmek tabii ki daha önemli" açıklamasında bulundu.