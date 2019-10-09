Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İslamcılığa karşı tetikte olmalıyız

Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 4 kişinin cenaze töreninde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Fransa, İslamcılık belası ile savaşta tetikte bir toplum oluşturmak zorunda' dedi.

Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 4 kişinin cenaze töreninde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa, İslamcılık belası ile savaşta tetikte bir toplum oluşturmak zorunda" dedi.

Euronews'ta yer alan habere göre Macron, "İslamcılık terörü" ile mücadelede "kurumların tek başına yeterli olmayacağını" belirtip "bütün milletin birleşerek harekete geçmesi gerektiğini" söyledi.

Konuşmasında hedefinin bir din olmadığını söyleyen Macron, "Bu bir dine karşı savaş değil ama onun terörizme kayan sapmasına karşı bir mücadele" dedi.

10 yıl önce radikal Selefi gruplarla temas halinde olduğu belirtilen saldırgan Mickael Harpon, 3 Ekim'de üçü polis 4 memuru bıçaklayarak öldürmüştü. Harpon, saldırı sonrasında Emniyet Müdürlüğü'nün çatısında polisler tarafından öldürüldü.

Harpon'un 16 yıl boyunca Paris Emniyet Müdürlüğü'nün istihbarat dairesinde bir bilgisayar teknisyeni olarak çalışması ülkede tartışma konusu oldu.