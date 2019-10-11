FP haberi: Amerikan askerlerinden YPG izlenimleri

Soğuk savaş yıllarında iki aylık açık istihbarat dergisi olarak yayımlanan ve 2008'de Washington Post tarafından satın alınan FP'de Suriye'de görev yapan Amerikan asker ve subaylarının YPG hakkındaki izlenimleri yayımlandı.

Foreign Policy'de yayımlanan bir makalede Suriye'de görev yapan Amerikan askerlerinin YPG savaşçıları hakkındaki izlenimleri aktarıldı ve sahada görev yapan askerlerin çekilme kararı nedeniyle hayal kırıklığı ve utanç yaşadıkları anlatıldı.

İsminin saklı tutulmasını isteyen Amerikan subaylarıyla FP olarak görüştüklerini anlatan Lara Saligman, bunların SDF mensuplarını "Amerikan değerlerini paylaşan, tekrarlanan hayal kırıklıklarına rağmen sadık müttefikler olarak kalmış kadın ve erkek tutkulu ve korkusuz savaşçılar" olarak tanımladıklarını aktarıyor.

Saligman'ın yazdığına göre, askerler Kürtlerin 4 yıl içinde bölgedeki farklı gruplardan 100 binin üzerinde üye toplayan YPG milis gücünü organize ettiklerini hatırlatarak, "Ortadoğu'da hiç şahit olmadıkları organizasyonel yeteneklere haiz olduklarını" söyledi.

FP yazısında dikkat çeken bir yan, görüşülen Amerikan asker ve subaylarının "hayal kırıklığı, utanç" gibi ifadeler de kullanarak sergiledikleri duygusallığın uygulamadaki Amerikan askeri politikalarını sorgulayan ya da değiştirilmesini talep eden bir ana fikre sahip olmaması.

İŞBİRLİĞİ GÜNEYDE SÜREBİLİR Mİ?

ABD'nin Türk ordusuna geniş bir alanda harekat ve yerleşme olanağı veren çekilme kararı sonrası YPG güçlerinin tahkimat noktalarını terk ederek, yeniden konumlandırıldıkları konusunda haberler zaman zaman doğrudan Pentagon kaynaklı olarak dile getirilmişti.

"PKK'yi bir terör örgütü olarak gördüğü" sıklıkla vurgulanan ABD hükümeti, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine dönük fiili işgal anlamına gelen harekatını "Türkiye'nin terörle mücadele ihtiyacını anlıyoruz" argümanıyla karşılarken, Suriye'deki PYD/YPG/SDF güçlerinin PKK'nin uzantısı olarak tanımlanmasını benimsemediği biliniyor.

Son gelişmelerle birlikte Türkiye Suriye'nin kuzeyinde radikal nüfus hareketlerine ve demografik değişikliklere hazırlanırken, YPG güçlerinin güneye doğru kaydırılması ve ABD ile işbirliğini sürdürerek etkinliğini koruması Suriye hükümetini kaygılandıran ihtimallerden birisi olmaya devam ediyor.

