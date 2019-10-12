Ford bayisinden kampanya: Tanrı, Silah, Amerika

Silahlı saldırıların ve okul katliamlarının arttığı ABD’de Ford’un Güney Carolina bayisi araba alanlara İncil, silah ve ABD bayrağı dağıttığı bir kampanya başlattı.

Haziran ayından bu yana düzenlenen üç kitlesel silahlı saldırıda 38 kişinin yaşamını yitirdiği ABD’de Güney Carolina’daki bir Ford bayisi, araba satışlarını arttırmak için “Tanrı, Silah ve Amerika!” (God, Guns and America!) adlı bir kampanya başlattı.

Derrick Hughes tarafından yönetilen Güney Carolina’daki bir Ford bayisi, araba satın alanlara bir Smith & Wesson tüfeği, bir İncil ve bir ABD bayrağı verdiği bir kampanya başlattı.

TÜFEK VEREMİYORSAK BAŞKA SİLAH VERELİM

38 yaşındaki otomobil satıcısı Hughes, silah alabilmek için müşterilerin sicil kaydını vermeleri gerektiğini söyledi. Hughes tüfek veremediği müşterilerinin tatar yayı alabileceklerini açıkladı.

İşadamı Detroit Free Press'e verdiği demeçte kampanyanın başarılı olduğunu söyledi.

‘TANRI’YA BİAT ETMİŞ, VATANPERVER, MİLLETİNE İNANCI OLAN İNSANLARIZ’

38 yaşındaki Ford bayisi sahibi yaptığı kampanyayı meşru kılmak için yaptığı sosyal medya paylaşımarında bıçaklanarak ve dövülerek öldürülen insanların silahla öldürülen insanlardan daha fazla olduğunu söylerken, basına verdiği bir demeçteyse "Hepimiz bu milletin evladıyız, Tanrı'dan korkan, vatanperver insanlarız, milletimize inanıyoruz ve askerlerimizi selamlıyoruz" dedi.

FORD SÖZCÜSÜ: YASAL BİR PROMOSYON

Ford sözcüsü Said Deep, Güney Carolina’daki bayinin kampanyasının yöneticinin kendi kararı olduğunu ve bağımsız olduğunu söyledi.

Ford sözcüsü, “Bu yerel bir tanıtım, Ford'un yönlendirdiği bir şey değil. Müşterilere çeşitli spor ürünleri, hediye sertifikaları verildiğini biliyoruz. Açıkçası, promosyonların yasal olması gerekiyor - bunun gibi.” dedi.