Ford 322 bin aracı geri çağırdı: Araçlar yanabilir

Ford, akülerinde sızıntı tespit edilen 322 bin aracı servise çağırdı.

Ford, dünya genelinde 322 bin aracı akülerinde tespit edilen bir arıza nedeniyle teknik muayene için geri çağırdı.

​DW Türkçe'nin haberine göre, Almanya'da Federal Otomotiv Dairesi (KBA) aküden sızan asitin motorda yangına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ford'dan yapılan açıklamada Galaxy, S-Max ve Mondeo model araçların akülerinden sızan asitin aşırı derecede ısınmaya ve daha yüksek voltajda elektrik iletimine yol açabileceği, böylece motor aksamlarının tutuşarak araçlarda yangına sebebiyet verebileceği kaydedildi.

Yangın tehlikesinin motorları çalışır durumda olmayan, park halindeki araçlar için de söz konusu olabileceği belirtildi.

Geri çağrılan modeller 13 Şubat 2014 ile 11 Şubat 2019 tarihleri arasında İspanya'nın Valencia kentindeki Ford fabrikasında üretildi.