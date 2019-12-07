Florida'da hava üssünde bomba alarmı

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan bir hava üssü, bombalı saldırı uyarısının ardından tahliye edildi.
Cumartesi, 07 Aralık 2019 07:02

ABD'nin Florida eyaletindeki Patrick Hava Kuvvetleri Üssü'nde "bombalı saldırı" alarmı verildi.

Yetkililer, uyarının ardından güvenlik güçlerinin üssün tahliye ettiğini duyurdu.

Yerel makamlar olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaşananlara ilişkin henüz bir detay paylaşılmadı.

Patrick Hava Kuvvetleri Üssü, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada "Güvenlik güçleri, bomba imha ekipleri ve itfaiye departmanı şu anda bölge için kayda değer bir tehdidin bulunmadığını belirledi" 

 

ABD’nin Florida eyaletinde dün, Pensacola Deniz Hava Üssü'nde bir silahlı saldırı gerçekleşmişti. Olayda saldırgan dahil 4 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırganın Suudi uyruklu olduğu duyuruldu.

 