Florida'da hava üssünde bomba alarmı

ABD'nin Florida eyaletindeki Patrick Hava Kuvvetleri Üssü'nde "bombalı saldırı" alarmı verildi.

Yetkililer, uyarının ardından güvenlik güçlerinin üssün tahliye ettiğini duyurdu.

A bomb threat has been reported for Patrick Air Force Base, Fla. The immediate area was evacuated for safety. Security Forces, EOD and the Fire Department are currently on scene investigating.

We will provide more information as it become available.

