Florida'da hava üssünde bomba alarmı

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan bir hava üssü, bombalı saldırı uyarısının ardından tahliye edildi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Patrick Hava Kuvvetleri Üssü'nde "bombalı saldırı" alarmı verildi.

Yetkililer, uyarının ardından güvenlik güçlerinin üssün tahliye ettiğini duyurdu.

A bomb threat has been reported for Patrick Air Force Base, Fla. The immediate area was evacuated for safety. Security Forces, EOD and the Fire Department are currently on scene investigating. We will provide more information as it become available. — 45th Space Wing (@45thSpaceWing) December 6, 2019

Yerel makamlar olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaşananlara ilişkin henüz bir detay paylaşılmadı.

Patrick Hava Kuvvetleri Üssü, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada "Güvenlik güçleri, bomba imha ekipleri ve itfaiye departmanı şu anda bölge için kayda değer bir tehdidin bulunmadığını belirledi"

The all clear has been given for Patrick AFB. Security Forces, EOD and the Fire Department have determined there is no credible threat to the area at this time. — 45th Space Wing (@45thSpaceWing) December 6, 2019

ABD’nin Florida eyaletinde dün, Pensacola Deniz Hava Üssü'nde bir silahlı saldırı gerçekleşmişti. Olayda saldırgan dahil 4 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırganın Suudi uyruklu olduğu duyuruldu.