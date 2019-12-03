Finlandiya Başbakanı istifa etti

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne, koalisyon ortaklarının yarınki güven oylamasında karşıt oy kullanacağını açıklamasının ardından istifa etti.

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne, istifa dilekçesini Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'ye sundu.

Posta hizmetleri grevinin hemen ardından Kamu Ortaklıkları Bakanı Sirpa Paatero da istifa etmişti.

Keskusta (Merkez) Partisi'nin yanı sıra bir diğer koalisyon ortağı Kokoomus (Ulusal Koalisyon) Partisi Genel Başkanı Petteri Orpo da güven oylaması yapılmasını talep etmiş ve Rinne'nin başbakanlık görevine devam etmesini desteklemeyeceğini söylemişti.

Hükümetin yine aynı ortaklarla ancak bu kez Sosyal Demokrat Parti'den (SDP) başka bir ismin başbakanlığında kurulması bekleniyor. Başbakanlık için muhtemel adaylar arasında Ulaştırma Bakanı Sanna Marin ile SDP Meclis Grup Başkanı Antti Lindtman'ın isimleri geçiyor.