Filistinli kılığına giren İsrail polisi saldırıya uğradı: 'Şansları yaver gitmiş...'

İsrail’de Arapların girmesinin yasaklandığı bölgede Filistinli kılığına giren iki İsrail polisi, 18 yaşından küçük olduğu belirtilen iki İsraillinin saldırısına uğradı. Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren iki kişi tutuklandı.

Sadece Yahudilere açık olan Bat Ayin yerleşiminde yaşayan iki İsrailli, Filistinli zannettikleri polisleri dövdükleri için yargılanıyor.

Filistinli işçi kılığına giren iki polisi dövdükleri için tutuklanan İsraillileri savunan aşırı sağcı sivil toplum kuruluşuysa olayı “provokasyon” olarak kınadı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Filistinli teknisyen olarak giyinmiş polis memurlarına önce burada ne yaptıklarını soran iki İsrailli, daha sonra biber gazı sıkıp polisleri darp ettiler.

Daha sonra polis tarafından gözaltına alınan gençlerin her ikisi de 18 yaşından küçük oldukları için isimleri açıklanmadı.

İLE ARAPLARIN GİRMESİ YASAK

Sağcı adli yardım grubu Honeinu adına çocukları savunan Moshe Polsky, “stresli bir güvenlik döneminde” memurları “provokasyon yürüttüğü” gerekçesiyle kınadı. Polis, gizli çalışmalarının niteliği hakkında basına yorum yapmayacağını duyurdu.

Bat Ayin, Batı Şeria'daki diğer birçok Yahudi yerleşiminden farklı olarak, “İbranice emek” adı verilen bir uygulama adı altında Arap işçilerinin ile girişini engelliyor.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLER: BURADA HERKES SİLAHLI POLİSLERİN ŞANSI YAVER GİTMİŞ

İsrail merkezli Arutz Sheva'ya konuşan "bölge sakinleri", yerleşimcilerin genellikle ağır silahlı olduğunu ve memurların şanslı olduğunu söyledi.