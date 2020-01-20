Filistinli aile, 'arazi 80 yıl önce Yahudilere aitti' denilerek evlerinden tahliye edildi

İsrail’de bir Yahudi yerleşimci örgütünün Filistinli bir aileyi tahliye etmek için açtığı dava, arazide yaklaşık 80 yıl önce Yahudilerin yaşadığı gerekçesiyle ailenin aleyhine sonuçlandı. Karar 700 ailenin daha evinden tahliyesi için emsal oluşturma tehlikesi taşıyor.

İsrail menşeli Haaretz’in aktardığına göre bir Yahudi yerleşimci örgütü, bu pazar Doğu Kudüs'te evinden tahliye etmeye çalıştığı Filistinli bir aileye karşı açtığı davayı kazandı. Mahkemeden çıkan tahliye kararının gerekçesi olarak yapının daha önce Yahudilere ait topraklara inşa edilmiş olması gösterildi. Karar, Silvan'ın Baten el-Hava yerleşim bölgesinde yaşayan yaklaşık 700 Filistinlinin tahliyesine emsal teşkil etme tehlikesi barındırıyor.

Baten el-Hava bölgesi, bir zamanlar 1800’lerin sonlarında Kudüs'e gelen Yemen Yahudilerini barındığı bir bölgeydi. 1938'de İngiliz sömürge yetkilileri, Arapların İngiliz sömürgesine karşı "başkaldırması riski" nedeniyle bölge sakinlerini mahalleden kovup evlerini yıktı. Mahalleye yıllar sonra Filistinli aileler yerleşti.

FİLİSTİNLİLERE HABER VERİLMEDEN ARAZİ YAHUDİ YERLEŞİMCİ ÖRGÜTÜNE VERİLDİ

2001 yılında Kudüs Bölge Mahkemesi, Ateret Cohanim adlı yerleşimci örgütü tarafından Yahudi mülkü olduğu gerekçesiyle arazinin mütevellileri olarak adlandırılması talebini kabul etti. İsrail yasası Yahudi mirasçıların Doğu Kudüs'te bıraktıkları mülkleri geri kazanmalarına izin veriyor, ancak Filistinli sahiplerin Batı Kudüs'teki mülklerini geri almalarını sağlamıyor.

2002 yılında İsrail devleti, Filistinli sakinlerini bilgilendirmeden araziyi Ateret Cohanim adlı yerleşimci örgütüne devretti. Ateret Cohanim, yüzlerce Filistinlinin yaşadığı arsanın yasal sahibi oldu ve kısa süre sonra sakinleri tahliye etmek için yasal bir savaş başlattı.

1975’TEN BERİ OTURAN AİLE TAHLİYE EDİLİYOR: BURADA DOĞDUM, NEREYE GİDERİM?

Pazar günü bir Kudüs Mahkemesi, Yahudi mütevellilerinin iddialarını kabul etti ve 1975'ten beri orada yaşayan Racbi ailesinin tahliye edilmesini emretti.

Haaretz’e konuşan aile ferdi Nasır Racbi, “Babam bu evi satın aldı ve ben bu evde doğdum. Kimseden almadık. Bize dava açana kadar Yemenlileri hiç duymadık bile. Evden ayrılmıyorum, nereye giderim? Onlar bizi dışarı çıkarmadan biz burada öleceğiz” dedi.

Racbi, binada çocukları ve torunları ile birlikte toplam 22 kişiyle yaşıyor. Racbi’nin kızlarından biri ciddi şekilde sakatlık geçirmiş durumda, 25 yaşındaki oğluysa iki buçuk ay önce kalp krizi geçirdi ve o zamandan beri komada.

Pazar günü çıkan karardan sonra Racbi, “Her gün hastanedeyim ve bunu hiç düşünmüyorum” dedi.

Tahliye 1 Temmuz için emredildi, ancak ailenin bölge mahkemesine itiraz etmesi bekleniyor. Önümüzdeki aylarda Racbi'nin komşularını içeren diğer davalarda da kararlar bekleniyor.

