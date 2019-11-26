Filistin'de ‘öfke günü’: İsrail ve ABD protesto edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da binlerce Filistinli İsrail işgalini ve ABD'nin işgale desteğini protesto etti.

İşgal altındaki Batı Şeria’da bugün bir araya gelen binlerce Filistinli, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukukun ihlali olmadığını öne süren açıklamasını protesto etti.

El Fetih tarafından düzenlenen “öfke günü” gösterilerinde bir araya gelen binlerce Filistinli ABD’nin İsrail işgaline verdiği desteği protesto etti.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail güçlerinin plastik mermi ve biber gazı ile saldırdığı eylemlerde 77 gösterici yaralandı.

'BİZE TEK SEÇENEK KALIYOR: DİRENİŞ'

Ramallah’ta öğle saatlerinde yapılan eylemde konuşan Fetih hareketi liderlerinden Mahmud Alul “İsrail yerleşimlerine ve İsrail işgaline Amerikan desteği bize tek bir seçenek bırakıyor: Direnişe geri dönmek” dedi.

Gösterilerde “Trump azledilir, Netanyahu hapse girer, işgal sona erer, biz toprağımızda kalırız” yazılı pankartlar taşındı.

Öte yandan gösterilerde İsrail’de cezaevinde bulunan Filistinli kanser hastası bir mahkumun yaşamını yitirmesine de tepki vardı. 17 yıl önce İkinci İntifada’da tutuklanan 35 yaşındaki Sami Ebu Diak hastalığının ağırlaşmasının ardından son günlerini ailesiyle beraber geçirmeyi talep etmiş ancak bu talep İsrailli yetkililerce reddedilmişti.

