Filistin Başbakanı’ndan ‘Yüzyılın Anlaşması’ planına tepki

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, yarın Trump’ın açıklaması beklenen ‘Yüzyılın Anlaşması’ planına tepki gösterdi. Iştiyye bu planının barış planı değil, Trump’ı azilden, Netanyahu’yu da hapisten kurtarma planı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump yarın Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail’in Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile ayrı ayrı görüşecek.

Trump’ın Netanyahu ile görüşmesi sonrası ABD’nin Filistin-İsrail barış planı olarak sunduğu ve “Yüzyılın Anlaşması” diye lanse ettiği planı açıklaması bekleniyor.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye bugün yaptığı açıklamada sözkonusu planın barış planı değil, Trump ve Netanyahu’yu kurtarma planı olduğunu söyledi.

Iştiyye “Yüzyılın Anlaşması, 'Trump ile Netanyahu’nun selameti' planıdır” dedi.

'İŞGALİN KÖKLEŞMESİNİ SAĞLAMAYI AMAÇLIYOR'

Haftalık kabine toplantısının basına açık bölümünde yaptığı konuşmada Iştiyye "Yüzyılın Anlaşması planı ABD Başkanı Donald Trump’ı azledilmekten, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu cezaevine girmekten koruma planıdır. Ortadoğu için bir barış planı değildir. Yüzyılın Anlaşması, 'Trump ile Netanyahu’nun selameti' planıdır" dedi.

Iştiyye "Planın açıklanmasının zamanlamasına ve sahadaki karşılıklarına baktığımızda, Netanyahu liderliğindeki işgal devletinin taleplerini yerine getirmeyi ve işgalin kökleşmesini sağlamayı amaçladığı görülüyor" dedi.

MAHMUD ABBAS AÇIKLAMA YAPACAK

Bu planı reddettiklerini vurgulayan Iştiyye, uluslararası topluma da uluslararası hukuka aykırı ve Filistinlilerin vazgeçilemez haklarını çiğneyen bu plana ortak olmamaları çağrısında bulundu.

Iştiyye ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın da Trump'ın açıklaması beklenen sözde barış planına verilecek karşılığa dair bir toplantı düzenleyeceğini kaydetti.

DEPREM NEDENİYLE TÜRKİYE'YE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan Filistin Başbakanı, Elazığ’daki deprem nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı dileğinde bulunarak, Filistin hükümetinin Türkiye’nin yanında olduğunu belirtti.

