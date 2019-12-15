Filipinler'de 6,9 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in Güney Cotabato bölgesinde 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yetkililer, depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

Filipinler'in Güney Cotabato bölgesindeki Davao kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssünün Davao kentinin yakınlarındaki Mindanao Adası olduğu açıklanırken, depremin yerin 53 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapmadı. Filipinler, dünyadaki depremlerin yüzde 90'dan fazlasının gerçekleştiği "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.