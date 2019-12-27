Filipinler, iki ABD’li senatörün ülkeye girişini yasakladı

Filipinler'de iki ABD’li senatörün ülkeyi ziyaret etmesi yasaklanırken, ABD vatandaşlarının vizelerine kısıtlamalar getirilmesi planlanıyor.

Filipinler Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Salvador Panelo ABD’nin Filipinlere uyguladığı vize yaptırımına yanıt olarak ABD’li senatörler Richard Durbin ve Patrick Leahy’in ülkeye girişlerini yasakladı ve ABD vatandaşları için vize kısıtlamaları getireceğini söyledi.

Washington, Filipinli Senatör Leila de Lima'nın tutuklanması üzerine Filipinli yetkililerin ülkeye girişini yasaklarken, Richard Durbin ve Patrick Leahy’in talebiyle Filipinler vatandaşlarının ABD’ye girişlerine vize zorunluluğu getirdi.

Filipin Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Panelo düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Egemen bir devlet olarak süreçlerimize müdahale etmeye devam ederlerse boş durmayacağız" dedi.

Filipinli Senatör Leila de Lima, Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte’nin uyuşturucuya karşı kampanyası sırasındaki toplu infazlarını soruşturduğu sırada uyuşturucuyla ilgili suçlardan tutuklanmıştı.