Filipinler Devlet Başkanı: Karantinayı ihlal edenleri vurma emri verdim

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, güvenlik güçlerine koronavirüs karantinasını ihlal edenleri vurma emri verdiğini söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, karantinayı ihlal edenlerin 'sorun çıkarmaları' durumunda vurulmaları için polise ve askere emir verdiğini söyledi.

Dün akşam televizyonda yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında Duterte herkesin evde karantina önlemlerine dikkat etmesinin son derece kritik olduğunu söyledi.

Duterte dün akşam yaptığı açıklamada "Polise ve askere emirlerim: Eğer bir size sorun çıkarıyorlarsa, karşı koyuyorlarsa ve hayatlarınızın tehlikede olduğu bir durum varsa, (karantinayı ihlal edenleri) vurarak öldürün" dedi.

Duterte “Anlaşıldı mı? Ölürsünüz. Bela çıkarmak yerine, sizi gömerim” diye konuştu.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET AFFEDİLEMEZ’

Duterte ayrıca sağlıkçılara yönelik sosyal damgalama, fiziksel istismar ve ayrımcılığın bir an önce bitmesi gerektiğini söyledi ve sağlık çalışanlarının istismarının tolere edilmeyecek ciddi bir suç olduğunu belirtti.

Reuters’ın haberine göre bugün ulusal polis şefi, polisin Duterte'nin kamu düzeni konusundaki ciddiyetini anladığını ve kimsenin vurulmayacağını söyledi.

Filipinler’de bugüne kadar yeni koronavirüs hastalığından (Kovid-19) kaynaklı 96 ölüm gerçekleşirken 2 bin 311 teyit edilmiş vaka kaydedildi.

