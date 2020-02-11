Filipinler ABD ile askeri anlaşmayı feshediyor

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hükümete ABD ile olan Konuk Kuvvetler Anlaşması’nı iptal etme konusunda talimat verdi.

Geçtiğimiz ay ABD ile olan Konuk Kuvvetler Anlaşması’nı (Visiting Forces Agreement-VFA) iptal edebileceğini söyleyen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, bu kararı hayata geçiriyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, Duterte’nin anlaşmanın iptal edilmesi için hükümeti görevlendirdiğini belirtti.

Panelo, Duterte’nin şu sözlerini aktardı: “Kendimize güvenmemizin zamanı geldi, kendi savunmamızı kuvvetlendireceğiz ve başka bir ülkeye güvenmeyeceğiz”.

Panelo, Filipinler’in başka ülkelerle Konuk Kuvvetler Anlaşması imzalamaya açık olduğunu, ancak anlaşmanın "karşılıklı çıkara dayanması ve tek taraflı olmaması" gerektiğini belirtti.

Anlaşmanın feshi konusundaki kararın Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin Jr tarafından imzalandığı ve başkent Manila’daki ABD Elçiliğine gönderileceğini aktarıldı.

GÖZDAĞI VERMİŞTİ

Duterte, geçen ay Senatör Ronald dela Rosa'nın ABD'ye giriş vizesinin iptal edilmesinin ardından, Washington’ı ‘ülkedeki askerlerini geri göndermekle’ tehdit etmişti.

Duterte, “Sizi uyarıyorum. Eğer bu hatayı düzeltmezseniz, Konuk Kuvvetler Anlaşması'nı lağvederim” demişti.

1998’de imzalanan söz konusu anlaşma ABD askerlerinin Filipinler’deki meşruiyetini sağlıyordu. Ayrıca askerlere yasal dokunulmazlık ve bazı haklar tanıyordu.