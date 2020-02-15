Fiat Yeni Koronavirüs nedeniyle Sırbistan'daki üretimini durdurdu

İtalyan otomotiv şirketi Fiat, Yeni Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den parçaların tedarik edilememesinden dolayı Sırbistan'da geçici olarak üretime ara verdi.

İtalyan otomotiv şirketi Fiat, üretim esnasında Çin’den gelen elektronik parçalarla ilgili tedarik sorunlarının ortaya çıkması üzerine Sırbistan'da geçici olarak üretime ara verdi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, şirket sözcüsü, Çin'den Yeni Koronavirüs salgını nedeniyle ses sistemi ve diğer elektronik parçaların gelmemesi üzerine bu kararın alındığını açıkladı.

Sözcü, şirketin bu kararla birlikte yıllık üretim planında değişiklik yaşamayacağını düşündüğünü kaydetti.

Şirketin Sırbistan'daki Kragujevac üretim tesisinde Fiat 500L model araçlar üretiliyor.