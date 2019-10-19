Feyzioğlu: Biz en güzel cevabı sahada verdik

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, ‘Biz en güzel cevabı sahada verdik. Bizim umutsuzlar, bizim her şeye kötü bakanlar yine ikna olmazlar. Türk Silahlı Kuvvetleri tam 8 günde bir mucizeyi başardı’ dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Yozgat’ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Feyzioğlu, “Washington Post'a bakıyorsunuz 'Türkiye kazandı', Türkiye'de birilerine bakıyorsunuz 'Türkiye diz çöktü' diyorlar. Bunlar 8 gün önceki beyanlarında, 'Gitmeyin, ne işiniz var orada, savaşa hayır' diyorlardı. Biz savaşmıyoruz biz terörle mücadele için gidiyoruz. Üstelik 6 senedir diplomasiyle bu noktaya getirmeye çalıştık, oyaladılar, olmaz dediler. En sonunda bu işi biz yapacağız, dedi.” dedi.

Türkiye'nin “PKK devletinin kurulmasını” önlediğini söyleyen Feyzioğlu, "Ellerini uzatıp tutabilecekleri kadar yakındı, o hayalleri dünyanın süper gücü destekliyordu, 8 günde hayallerini kendi kazdıkları çukurlara gömdük. Üzülüyorlar, çıldırıyorlar, tabii ki Türkiye'ye saldırıyorlar ve haklı milli davasını dile getirenlere saldırıyorlar. Bunun içinde biz de varız. Ben bunu savunmaya devam edeceğim, görevim bu, uluslararası hukuku biz bilir, biz anlatırız." dedi.

Feyzioğlu, şöyle devam etti: "Biz en güzel cevabı sahada verdik. Bizim umutsuzlar, bizim her şeye kötü bakanlar yine ikna olmazlar. Türk Silahlı Kuvvetleri tam 8 günde bir mucizeyi başardı. Yaklaşık bin 500 kilometrekarelik bir toprak parçasının kontrolünü eline geçirdi, 60 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdi. PKK'nın sözde kantonları arasındaki cephane, silah ve insan sevkıyatını sağladığı ana kara yolunu ele geçirdi. Dolayısıyla sözde kantonların birbiriyle bağlantısı kesildi. Biz bu noktaya geldikten sonra ABD heyeti 'aman durun anlaşalım' demeye geldi. Siz sonuca bakın, ABD askeri çekti, biz ilerledik. 8 günde bizim bu kadar ilerleyeceğimizi kimse beklemiyordu. Dünyanın bu bölgedeki en tartışmasız, en güçlü ve en iyi teçhiz edilmiş ordusuyuz."