FED Başkanı: İşsizlik oranı yüzde 30'a yükselebilir

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, koronavirüs salgını nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde işsizlik oranının yüzde 30'a yükselebileceğini kaydetti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'de işsizlik oranının koronavirüs ile mücadeleden kaynaklı kapatmalar nedeniyle ikinci çeyrekte yüzde 30'a tırmanabileceğini ve GSYİH'in yüzde 50 düşebileceğini söyledi.

Bloomberg'de yer alan habre göre, Bullard, ABD'nin nihayetinde güçlü bir şekilde toparlanması için, ikinci çeyrekte kaybolacak 2,5 trilyon dolarlık gelirin yerini dolduracak "güçlü bir mali tepki verilmesi" çağrısında bulundu. Bullard, yüksek volatilite döneminde piyasaların işlerliğini güvence altına almak için Fed'in daha fazlasını yapmaya hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Pazar günü telefon ile gerçekleştirdiği mülakatta konuşan Bullard, "Fed için ek borç verme programlarına kadar her şey masada. Mevcut acil durum otoritesi içerisinde ihtiyaç halinde daha fazlasını yapabiliriz. Kongre'nin ne yöne gitmek istediğine bağlı olarak gelecek aylarda çok daha fazlası gelecek." dedi.