Fast Food zincirleri Vuhan şubelerini kapattı

Çin'in Vuhan kentinde yeni koronavirüs salgını nedeniyle KFC, Dairy Queen ve Pizza Hut gibi fast food zincirleri, kentteki şubelerini geçici olarak kapattıklarını duyurdu.

Çin'in Vuhan kentinde yeni koronavirüs salgını nedeniyle birçok fast food restoranlar zinciri, kentte bulunan şubelerini kapattı.

Business Insider'da yer alan habere göre, kentte KFC, Pizza Hut ve Dairy Queen şubeleri ikinci bir talimata kadar kapatırken, McDonald's, Vuhan'ın yanı sıra 4 kentte daha şubelerindeki hizmeti durdurduklarını duyurdu.

Mobilya mağazası IKEA da, kentteki şubenin geçici olarak kapatıldığını ve çalışanlarından evde kalmalarını istediklerini açıkladı.

Bloomberg, Şangay Disney ve InterContinental otelleri gibi bazı turistik merkezlerin de geçici olarak kapatıldığını aktardı.

Toyota da, bugün yaptığı açıklamada, Çin'de üretimi durdurduklarını ve ülkede bulunan fabrikasının 9 Şubat´a kadar kapalı kalacağını açıkladı.