Fas yönetiminden Libya konferansı açıklaması

​Fas yönetimi, Libya kriziyle ilgili Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek konferansa davet edilmemesini garip karşıladığını belirtti.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Libya krizinin çözümünü hedefleyen uluslararası çalışmalarda her zaman ön safta yer alan Fas'ın, "söz konusu konferansın dışında tutulmasının garipsendiği" belirtildi.

Açıklamada, "Fas, Almanya'nın ev sahipliğini yapacağı ve ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin, Türkiye, İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cezayir ve Kongo'nun katılacağı konferansa katılım ilkelerini belirleyen kıstasları ve güdüleri anlamamaktadır" denildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de 19 Ocak Pazar günü yapılacak Libya Konferansı için devlet ve hükümet başkanları seviyesinde davette bulunmuş, konferansa Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, AB, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcilerinin katılacağı, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter'in de konferansa davet edildiği belirtilmişti.

Tunus da, "geç davet edildiği" gerekçesiyle, Berlin'de düzenlenecek Libya konulu uluslararası konferansa katılmayacağını duyurmuştu.