Farklı kaynaklardan harekat bilançosu

ABD'yle yapılan mutabakatın ardından 120 saat ara verilen Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatının bilançosuna ilişkin Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve PYD tarafından üç farklı açıklama yapıldı.

MSB, sosyal medya hesabından, "9 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 702 oldu" açıklamasında bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 9 Ekim'den bu yana toplamda 4 Türk askeri ve 74 Suriye Milli Ordusu mensubu askerin öldüğünü belirterek, "Etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı da 750'i buldu" dedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise 17 Ekim'de çıkardığı 8 günlük bilançoya göre Türkiye'nin 68 yerleşim birimini kontrol ettiği, Rasulayn'ı kuşatma altına aldığı ve taraflardan toplamda 416 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gözlemevi, harekat boyunca 224 Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mensubu, 183 Suriye Milli Ordusu mensubu ve 9 Türk askerinin öldüğünü duyurdu.

PYD ise harekatta aralarında 18 çocuğun da bulunduğu 218 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

218 civilians have been killed due to indiscriminate shelling of the Turkish army in northern Syria, including 18 children so far.

