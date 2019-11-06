Eylemlerin sürdüğü Şili'de Devlet Başkanı istifa etmeyeceğini açıkladı

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkede üç haftadır devam eden eylemlere karşın istifa etmeyeceğini açıkladı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, BBC'ye verdiği röportajda ülkede devam eden eylemlere ilişkin soruları yanıtladı. İstifa edip etmeyeceği sorusuna Pinera "Hayır" yanıtını verdi.

Pinera, "30 yıldan bu yana demokrasimizi örnek oluşturacak şekilde yeniden tesis ettik. O dönemden bu yana yoksulluğu azalttık. Bu bir başarı hikayesidir. Ancak her şey 2 hafta önce değişti" diye konuştu.

Watson'ın eylemcilerin öfkeli bir şekilde sokağa çıkmasını hatırlatması üzerine Pinera, "2 haftadır hiç beklenmeyen şeylerle karşılaştık. Bunlardan biri örgütlü bir şekilde büyük akıl karışıklığı yaratılması ve şiddete başvurulması üzerine. Söz konusu şiddetler kabul edilemez. Bu yasalara aykırıdır. Bu nedenle anayasal ve demokratik araçlarımızı kullanarak Olağanüstü Hal ilan ettik" diyerek alınan tüm güvenlik önlemlerinin ‘demokratik ve meşru’ olduğunu savundu.

Pinera, polisin barışçıl gösterilere karşı orantısız şiddet kullanmasına ilişkin soruya, "Orantısız şiddet kullanımı tespit edilirse, size temin ederim ki bunlar yargı sistemimiz vasıtasıyla soruşturulacak ve yargıya taşınacak" yanıtını verdi.

Pinera, eylemlerin ardından bazı bakanların görevden alınmasına ilişkin, “Bunların yetersiz olduğuna ilişkin her zaman görüş gelir. Bu problemler son 30 yıldır birikiyordu. Bunların bir parçasından ben sorumluyum ve sorumluluğumu kabul ediyorum ama sadece ben değilim” dedi.

Şili'de ulaşım ücretlerine yapılan zammı protestoyla başlayan gösteriler, üç haftadır ülke çapında sürüyor.