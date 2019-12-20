Eylemciye taş atan polise hapis cezası...

Fransa'da Sarı Yelekler'in 1 Mayıs'ta düzenlediği eylemde bir yurttaşa kaldırım taşı atan polis, iki ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı. Verilen tecilli hapis cezası polisin siciline de işlemeyecek.

Paris Ceza Mahkemesi, 1 Mayıs'taki gösteride Sarı Yelekler'in gerçekleştirdiği eylem sırasında bir eylemciye kaldırım taşı attığı gerekçesiyle yargılanan polise iki ay tecilli hapis cezası verdi. Ancak Mahkeme, mesleğine devam edebilmesi için polisin cezasını adli sicil kaydına işlememeyi kararlaştırdı. Paris Savcılığı, söz konusu polis hakkında 3 yıl hapis ve 45 bin euro para cezası talep etmişti. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, birkaç ay önce yaptığı açıklamada, eylemlerde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etmişti.