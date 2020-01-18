Eylemciler Macron'un bulunduğu tiyatro binasını sardı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı eylemler sürüyor.
Yerel basında yer alan habere göre, eylemciler, Paris'te Macron’un içinde olduğunu öğrendikleri kentin 10’uncu bölgesindesindeki Bouffes du Nord Tiyatrosu’nun etrafını sardı.
Sayıları 200’den fazla olan protestocuların sloganlar atarak salona girmeye çalıştığı belirtilirken, polis ekiplerinin müdahalesi sonrası eylemcilerin salona girişi engellendi.
Çıkan arbede sonrası Macron tiyatro salonunu terk etti. Macron’un içinde bulunduğu konvoyun bina önünden ayrılması sırasında da göstericiler slogan atarak araçlara yaklaşmak istedi ancak polisler eylemcileri uzaklaştırdı.