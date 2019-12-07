Evo Morales tedavi için Küba'ya gitti

Bolivya'daki faşist darbenin ardından istifaya zorlanarak görevi bırakan ve Meksika'ya sığınan Evo Morales'in tedavi amacıyla Küba'ya gittiği belirtildi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı, Evo Morales'in geçici olarak Meksika'yı terk ettiğini açıkladı.

Bolivya'nın seçilmiş devlet başkanı Evo Morales 10 Kasım'da faşist darbecilerin zorlamasıyla istifa ederek Meksika'ya sığınmıştı.

Meksika Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada Morales'in ülkeyi terk ettiği ve bunun geçici bir seyahat olduğu konusunda yetkilileri bilgilendirdiği açıklandı.

Reuters'a konuşan Bolivya eski Sağlık Bakanı Gabriela Montano "Başkan Evo Morales kendisini daha önce Bolivya'da tedavi eden Kübalı sağlık ekibi ile randevusu için Küba'da" dedi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Roberto Velasco Alvarez de Twitter'dan yaptığı açıklamada Morales'in dün Küba'ya gittiğini doğruladı.

Con respecto a la información que circula sobre Evo Morales, precisamos que el día de hoy el Sr. Morales viajó por la mañana rumbo a Cuba. Según nos informó, se trata de un viaje temporal. Por el momento esa es la información disponible. — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) December 7, 2019

Morales 2017 yılında Küba'da boğazından ameliyat olmuş, 2018 yılında ise bir başka ameliyatla rutin kontroller sırasında ortaya çıkan bir tümörün alındığını açıklamıştı.

