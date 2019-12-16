Estonyalı bakandan tuhaf açıklama: Finlandiya başbakanı kızıl komplonun bir parçası

Estonya İçişleri Bakanı Mart Helme, Finlandiya’nın yeni başbakanı Sanna Marin’e yönelik, 'kasiyer kız' ve ‘Bolşevik komplonun parçası’ ifadesini kullandı.

Estonya İçişleri Bakanı Mart Helme, Finlandiya’nın yeni başbakanı olan Sanna Marin'i hedef alan açıklamalarda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Estonya’nın sağcı Muhafazakâr Halk Partisi mensubu Helme, Marin’in göreve uygun olmadığını savundu ve onun, ‘yeni bir Bolşevik komplonun’ parçası olduğunu söyledi.

Estonya’da yayın yapan ERR radyosuna konuşan Helme, 1918 hatırlatmasında bulunarak, “Şimdi Kızılların Beyazlar üzerindeki intikamını bir dereceye kadar görebiliriz. Şöyle ki Finlandiya’yı tasfiye etmek isteyen Kızıllar iktidara geldi ve şimdi Finlandiya'yı Suomi veya Finlandiya adını taşıyacak bir tür bir tür Avrupa eyaleti yapmaya çalışıyorlar” dedi.

LENİN HATIRLATMASI: KASİYER KIZ...

Lenin’in bir sözüne de atıfta bulunan Helme, “Lenin’in her aşçı yamağının bakan olabileceğini söylediğini hatırlıyorum, ya da her neyse. Şimdi kasiyer bir kızın başbakan olduğunu görüyoruz ve aynı zamanda öbür sokak aktivistleri ve cahiller de hükümet üyeleri oluyor” diye konuştu.

SOSYAL DEMOKRAT BAŞBAKAN

Sosyal Demokrat Parti (SDP) üyesi olan Sanna Marin, bu ayın başında Antti Rinne'nin istifa etmesinin ardından başbakanlık koltuğuna oturmuştu. SDP, koalisyon hükümetinde yer alan 5 partiden biri konumunda.