Esper’in Irak’taki görüşmesi sonlandı: ABD askerleri 4 haftada çekilecek

Irak Savunma Bakanı Necah El Şammari, Suriye’nin kuzeydoğusundan Irak’a çekilmesi planlanan ABD askerlerinin ‘transit geçiş’ yapacağını ve ülkeyi 4 hafta içinde terk edeceğini söyledi.

Bu sabah Bağdat’a giden ABD Savunma Bakanı Mark Esper, burada Irak Savunma Bakanı Necah El Şammari’yle Suriye’den Irak’a geçen askerlerin akıbetini görüştü. Görüşmesinden sonra haber ajansı AP’ye konuşan Şammari, Suriye’nin kuzeydoğusundan Irak’a geçen ABD askerlerinin "transit geçiş" yapacağını ve ülkeyi 4 hafta içinde terk edeceğini söyledi.

Irak hükümeti daha önce yaptığı açıklamada ABD askerlerinin Irak’ta bulunma izinlerinin olmadığını belirtmişti. Buna rağmen ABD Savunma Bakanı Esper, Suriye’den Irak’a giden tüm askerlerin IŞİD’e karşı operasyonlarını bu ülkeden yürüteceğini bildirmişti.

Esper daha sonraki bir açıklamasında, askerlerin evlerine dönene kadar geçici olarak Irak’ta kalacağını ancak henüz bir takvimin belirlenmediğini söylemişti.

Irak Savunma Bakanı Şammari, Esper’le yaptığı görüşmede iki tarafın Suriye’den gelen ABD askerlerinin Irak üzerinden “transit” yapması üzerinde anlaştığını söyledi. Şammari’nin verdiği bilgiye göre, askerler daha sonra, “4 haftayı geçmeyecek bir zaman dilimi içerisinde” Kuveyt, Katar ya da ABD’ye gidecek.

Esper’ın Bağdat ziyareti, Türkiye ve Rusya’nın dün Suriye’nin hemen hemen tüm kuzeydoğu sınırını kapsayan bir anlaşmaya varmasının hemen ertesine denk geldi. Anlaşmaya göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan askerlerini aniden çekme kararı aldığı bu bölgede Türk ve Rus askerleri devriye gezecek.

ABD, Irak’ı işgalinden sonra dayattığı anlaşma sayesinde halen ülkede 5 bin asker bulunduruyor. Washington 2011’de Irak’taki askeri personelini büyük ölçüde çekmişti ancak 2014 yılında "terörle mücadele" gerekçesiyle ABD Irak’a tekrar asker gönderdi.